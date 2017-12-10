回應促轉條例 蔡：共同走過苦痛 簡化改名很可惜

東吳大學人權碩士學程主任陳瑤華舉海報無聲抗議。（記者蘇芳禾攝）

2017-12-10 12:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天出席文化部國家人權博物館籌備處主辦的「世界人權日紀念活動」，總統蔡英文致詞時表示，回應了這陣子對於促轉條例三讀後，相關路名、校名改名的問題，蔡英文說，「把那段我們共同走過的苦痛，直接簡化為改名，是很可惜的事情，真正的轉型正義，是促進和解的嚴肅的工作，包括真相調查、司法平反、社會溝通等等。」

蔡英文強調，「轉型正義不是一竿子打翻一船人，這種作法絕對不會帶來和解。」

蔡英文致詞的同時，東吳大學人權碩士學程主任陳瑤華高舉寫有「給我真相！誰是加害者？」的海報，靜靜坐在一旁，呼籲政府儘速成立真相與和解委員會。

蔡英文致詞時特別介紹了八名當年國內外救援台灣政治犯的來賓，包括包括桐越大道、渡田正宏、艾琳達、韋傑理、陳美津、許世楷、盧千惠、謝秀美等等。今天與會者還包括吳聲潤、蔡焜霖、郭振純等一百多名政治受難者及家屬。由政治受難者胡鑫麟之子胡乃元演奏小提琴組曲揭開活動序幕。

蔡英文致詞時首先感謝在國內外營救台灣政治犯的八名前輩，蔡英文說，「台灣人會繼續守護自己的民主，台灣值得各位當年冒著危險，投入救援的工作。」

蔡英文也表示，十年前今天，景美人權園區開幕，十年後，民進黨重新執政，完成國家人權博物館立法，人博館即將正式成立，加上促轉條例的通過，轉型正義法治基礎越來越完備。

「我要邀請大家一起把台灣民主翻到新的一頁」蔡英文說，促轉條例完成後，有些人立刻表達對道路、學校改名的疑慮，不過，從其他國家轉型正義的經驗中，可以發現，轉型正義涉及的是整個國家和社會的過去，所以把那段大家共同走過的苦痛，直接簡化為「改名」，是很可惜的事情，真正的轉型正義，是促進和解的嚴肅的工作，包括真相調查、司法平反、社會溝通等等，這些都是轉型正義應該要做的事情。

蔡英文接著說，未來促轉會將會繼續清理政治檔案，並且結合民間口述歷史成果，啟動轉型時代真相調查工作。轉型正義不是一竿子打翻一船人，這種作法絕對不會帶來和解，她期許促轉會，要做到創造和解社會的氛圍和對話空間。

蔡英文也舉白色恐怖受難者陳孟和的故事指出，有一次陳孟和在綠島策展的時候，有一對夫婦參觀完展覽，特別走到他面前介紹自己，這位夫婦的丈夫是調查局退休、太太是警察局長，太太跟陳孟和說，「我和我先生在解嚴前配合政府執行一些工作，可能有對不起你們的地方，在這邊我要向你深深的道歉」。這對夫妻臨走時，向陳孟和深深一鞠躬，陳孟和則跟他們擁抱、道別。

蔡英文說，這個故事包含轉型正義重要元素，說出了真相、責任、道歉、擁抱、和解，她盼望以後的促轉會，要為台灣人民創造出這樣和解的場景。

蔡英文最後表示，我們的社會將會從錯誤中學習，確保同樣的歷史不會上演，台灣不會忘記受難者們受的苦，「屬於台灣的對話就要開始了。」