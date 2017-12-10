出席「耀伯」傳記分享會 陳菊：他是我兄弟

高雄市長陳菊受邀出席耀伯新書分享會。（記者王榮祥攝）

2017-12-10 12:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是美麗島事件38週年與國際人權日，基進黨在高雄市圖書總館舉辦「耀伯」戴振耀的傳記新書～鹽水大飯店讀書分享會，傳承耀伯畢生為台灣民主、農民生活打拚的過程與理念，高雄市長陳菊專程到場致意，她略帶哽咽表示，他（耀伯）是我兄弟，有這樣的兄弟、真的很光榮。

一生為民主、農權奮鬥的前農委會副主委戴振耀，11月19日因病辭世、享年70歲，以南部青年為主體的新世代政黨基進黨，很早就與耀伯結緣，在推動政治理念過程中，屢屢受到耀伯協助與提攜，感念他一生為台灣付出，今透過新書發表會表達追思。

鹽水大飯店作者、資深媒體人陳增芝表示，在訪問耀伯與撰寫過程中，強烈感受到耀伯許多可貴事蹟，必須用文字詳實紀錄，傳承給來不及參與的年輕世代，也作為歷史佐證。

耀伯的兒子戴乃聖則指出，感謝高雄市長陳菊、基進黨、市立總圖與作者陳增芝，可以將父親的理念，傳達給更多年輕世代知道。

從是電影製片的基進黨高雄分部執行長陳柏惟認為，耀伯一輩子為農民權益奔走、為弱勢發聲，都是電影的絕佳題材﹔基進黨副主任李欣翰則說，感謝耀伯與花媽那價世代的前輩不怕死的付出，讓年輕世代享有民主與自由空氣。

受邀參與分享會的陳菊，想起老友又有許多感慨，她強調戴振耀的人格特質很美且始終如一，他為台灣做了那麼多卻從不邀功，即使生病在急診等待，也不會刻意找人幫忙或透露自己身份，他跟他的家人就是這樣的樸實、簡單，他是我的兄弟，我以這樣的兄弟為榮。