要求收回勞基法修正案 高雄萬名勞工下午大遊行

2017-12-10 11:52

〔記者黃建華／高雄報導〕不滿勞基法修法內容，高雄市產業總工會今天下午發起萬名勞工「拒絕修惡勞基法」大遊行，並將前往行政院南部辦公室抗議，警方為避免發生脫序狀況，已動員大批警力在南辦前架起拒馬，嚴陣以待。

這場萬名勞工「拒絕修惡勞基法大遊行」預定下午1點從高雄市中央公園出發，前進到行政院南部聯合服務中心，表達南部基層勞工拒絕目前勞基法修改方向，要求立法院停止審議，行政院立即撤案。

抗議勞工認為，民進黨政府，在完全執政的情形下，推動了這次《勞動基準法》修法，不僅放寬七休一、延長每月加班工時上限，甚至縮短輪班間隔間距！政府說是因為「台灣勞工愛加班」，他們才修法。但這根本是本末倒置的作法。長期低薪才讓勞工「被迫同意」加班，因為唯有如此才能平衡上漲的物價、房價等生活開支。結果民進黨政府不是提高勞工的薪資，而是讓更多勞工陷入過勞。

南部工會呼籲政府聽聽來自基層，來自南方勞工真正的心聲，要求「立即撤回勞基法修正草案。

由於遊行號稱將有萬人參與，高市警方擔心群眾激情可能引發脫序狀況，昨漏夜動員大批警力在行政院南辦前架起大批拒馬，把南辦保護的滴水不漏。轄區新興警分局長葉明潭更數度前往督陣，拒馬環伺，讓南辦前充滿肅殺氣氛。