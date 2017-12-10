遭指控假冒中選會宣傳罷昌 安定力量：混淆視聽

2017-12-10 11:52

〔記者俞肇福／新北報導〕12月16日將舉行的時代力量立委黃國昌罷免投票，進入最後的緊鑼密鼓階段，黃國昌陣營日前指控，疑有罷昌人士假借中選會名義，以電話語音方式宣傳罷昌，並向警方報案；安定力量上午舉行記者會反擊，安定力量秘書長游信義痛批，指黃國昌陣營斷章取義、魚目混珠，企圖混淆視聽。

冒充選委會的電話語音內容是，「您好，選委會通知12月16日在本地辦理罷免投票，投票時請蓋左邊的同意罷免，因為黃國昌修改民法，推動同性戀結婚，對地方沒建設，不聽民意，12月16日1人拉5票，全家來投票，同意罷免黃國昌。」

游信義表示，有支持者願意贊助語音電話通知，請志工協助錄音檔，而檔案並沒有事先經過安定力量內部成員討論或確認，就交給專業的語音公司直接發送，但經過安定力量檢視之後，錄音語音並沒有問題。

游信義說，時代力量利用斷章取義、魚目混珠的方式，企圖混淆視聽，日前黃陣營的宣傳活動，有助理手上拿著錄音逐字稿看板，特別將「選委會通知12月16日在本地辦理罷免投票。」等字樣，以紅字標示，但明眼人一看都知道，這不是中選會的通知。

游信義說，語音內容僅是陳述事實，完全是黃陣營用誤導方式，反觀黃國昌陣營贈送的挺昌高價帽，至今都沒有公布金額多少。