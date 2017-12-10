堅持選舉改革 馬來西亞淨選盟2.0獲亞洲民主人權獎

馬來西亞「乾淨與公平選舉聯盟2.0」獲第12屆亞洲民主人權獎，10日由立法院長蘇嘉全（左）頒發獎座給聯盟代表、主席瑪莉亞（Maria Chin Abdullah）（右） 。（記者羅沛德攝）

2017-12-10 10:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕馬來西亞「乾淨與公平選舉聯盟2.0（淨選盟2.0）」獲頒第12屆亞洲民主人權獎。淨選盟受獎代表瑪麗亞・阿都拉（Maria Chin Abdullah）致詞時說，馬來西亞民主仍面臨挑戰，公民社會被由上而下的司法手段阻擾，難以發聲，淨選盟將持續努力，為馬來西亞與區域民主做出貢獻。總統蔡英文原定出席頒獎典禮，但臨時取消。

台灣民主基金會今特選在國際人權日，辦理亞洲民主人權獎頒獎典禮，並頒布第12屆亞洲民主人權獎給淨選盟2.0。民主基金會董事長、立法院院長蘇嘉全出席並致詞表示，乾淨公平的選舉是健全民主的基石，是國際遵循的普世價值，台灣在民主轉型道路上，選舉制度與選務程序也曾不盡良善，但透過逐步改革，讓選舉更加符合民主社會與公平正義的期待。

蘇嘉全也提到台灣近日通過「國家人權博物館組織法」與「促轉條例」，回應人民深切的期待。蘇嘉全頒布獎項獎座與10萬美金的獎助金予淨選盟2.0。另，總統原定出席「2017年亞洲民主人權獎」頒獎典禮，但臨時通知因行程調整，不克出席。

瑪麗亞‧阿都拉致詞則向台灣民主基金會與不願屈服壓迫的馬來西亞人民表達感謝，也提到對台灣政府對民主人權的支持印象深刻。瑪麗亞‧阿都拉說，淨選盟2.0不斷強化，將選舉改革轉化為鞏固馬來西亞民主的議題，致力於使和平抗爭成為街頭運動規範，以及人民表達異議的權利，8萬名馬來西亞人對選區劃分不公表達抗議，促成了有史以來最高的85％投票率，最終也終結執政者超過半世紀的優勢席次。

瑪麗亞‧阿都拉強調，淨選盟要求將不當來源的資金，用於安置無家者、提供潔淨用水與電力，改善弱勢者的生活，政府卻將公民社會貼上反伊斯蘭或反馬來的標籤，也將外來資金視為危及政權的陰謀。但淨選盟2.0證明馬來西亞人民已跨越種族，共同為民主治理努力，而政府運用壓迫性法律逮補集會者，起訴批判政府人士，反對陣營人士曾因批判性言論遭調查或逮捕，人權運動者更時常遭威脅、恐嚇與逮捕，若干人或因與淨選盟2.0有關而遭受失去工作的懲罰，皆顯示馬來西亞仍面臨挑戰。

瑪麗亞‧阿都拉表示，在馬來西亞，公民社會被由上而下的司法手段阻擾，難以為議題發聲，例如選舉有利於特定政黨、因政治被起訴的人們遭有罪推定等，因此當務之急是建立透明制度與課責程序。

瑪麗亞‧阿都拉說，馬來西亞的民主奠基在包容、共識與尊重權利和自由之上，淨選盟將繼續為馬來西亞與區域民主貢獻，保障選民以公正、合乎比例的方式選出代表，特別是女性與邊緣族群。因為體制和選舉的改革與民主密不可分，唯有公共機構是獨立、公正、法治與權力分立時，民主才能獲得實現。