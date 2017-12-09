民進黨執政面對的「天花板」困境 鄭弘儀這樣看

2017-12-09 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人鍾年晃與知名主持人鄭弘儀，今（9）日出席台灣之友會舉辦「台灣如何成為一個受尊敬的國家」座談會。活動中全程以台語進行座談，鄭弘儀在活動中指出民進黨執政面對的「天花板」，也點出台灣與中國的不同、國際上台灣獨立的關鍵。

據《民報》報導，鄭弘儀認為，2016年蔡英文當選總統開始，許多執政時面對的「天花板」困境都一一浮現。如衛福部長前往WHO、台灣參與國際運動賽事，乃至於我國主辦的世大運，仍需掛上「中華台北」。鄭弘儀解釋，他並非要批評民進黨，但理解台灣在現實上的位置很重要，才能理解民進黨過去有很多理想，但現在很多事情不敢做的原因。

台灣與中國截然不同

鄭弘儀直言，中國是一個容不下「維權律師」的國家，近日北京實施清理「低端人口」，趕走外地來打工的勞工，在白天4°C、夜間零下7°C的北京充滿了嚴重的空氣汙染，中國將這些人推向極端惡劣的環境。

鄭弘儀說，台灣與美國、中國、日本的腹地、資源差距都太大，應以荷蘭、丹麥、希臘等中小型國家作比較，學習他們進步的制度，這樣才是比較合理的。

獨立的現實環境

鄭弘儀舉加泰隆尼亞獨立公投與庫德族獨立公投為例解釋，加泰隆尼亞當地人的支持度高達92%，但是因位在歐洲，必須看歐盟的態度，加上法國、英國、美國都不同意獨立，這是加泰隆尼亞所面臨的困境。

庫德族獨立公投之後，伊拉克將授權庫德族管理的一塊油田收回，結果庫德族的經濟被斷絕，當地民眾認為總統在沒有萬全準備下發動公投，最後總統也被迫下台。

鄭弘儀直指，台灣獨立最需要的是美國的支持，而美國現在的態度是「不支持」台灣獨立，但也並非「反對」。它舉例中歐一個叫科索沃的國家因為美國的支持，而得以成功獨立，儘管中國也正在崛起，威脅美國的地位，但美國目前仍手握國際的主導權。