台南公車2個月4撞 陳為廷：巧合？還是他們本來就有病？

對於台南市公車近2個月來累積4撞，陳為廷詢問賴清德怎麼看。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-09 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前台南一輛公車因為駕駛司機身體不適，連撞路燈與親子照相館才停下，這已經是台南市近2個月來第四件公車司機因身體不適發生車禍。時代力量黨團助理陳為廷今（9）日指出，台南市政府不應在「工時及過勞」問題上避重就輕。

台南市先在10月9日發生興南客運李姓司機心律不整，撞車造成7傷，李男送醫救回一命；接著10月14日府城客運蘇姓司機身體不適擦撞5車，送醫不治；再來是11月16日府城客運戴姓女司機心臟病發，送醫挽回一命；12月7日則發生蔡姓司機過勞暈厥撞車。

陳為廷在臉書分享時代力量台南黨部的文章，並說：「賴清德院長怎麼看這件事？巧合？做功德？還是『他們本來就有病』？」

而他所引用的文章表示，「十月份府城客運、興南客運各發生一起自撞事故發生後，台南市交通局便表示十一月份會行文客運業者，強制要求客運司機每年健檢。對於有心臟、心血管疾病的高風險族群，業者必須將健檢報告送交公共運輸處，由公共運輸處加強追蹤。」

但就出事機率來看，這些健康管理措施並無法實質改善司機過勞導致危險駕駛的問題。想解決問題，還是得從改善職場環境，避免超時工作做起。