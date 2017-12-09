出動轟6、蘇愷30 共機今晨再擾台

2017-12-09 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍近來頻頻從海、空逼近我軍事防線。國防部指出，中國軍機今日清晨再度實施演練，我軍由參謀總長李喜明親自進入聯合作戰指揮中心監控，強調此次活動並無特殊情況。

綜合媒體報導，國防部新聞稿寫道，中共解放軍今晨派出轟6、蘇愷30等戰機，經宮古水道往東，至西太平洋區執行遠海長訓後，依照原線返回。

國防部表示，我軍由李喜明上將進入聯合作戰指揮中心，國放部長馮世寬也對假日堅守崗位之官士兵，能全程監偵掌握與採取適切之應處作為表達讚賞，強調此次活動無特殊狀況，籲請國人安心。