賴揆訪中興文創園區「送大禮」允先撥7500萬助育成

行政院院長賴清德（中）今到宜蘭縣中興文創園區參訪。（記者張議晨攝）

2017-12-09 17:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府向行政院爭取「再造歷史現場」，及「開發在地型產業園區」兩項計畫，希望在五結鄉中興文創園區落實「文資保存」與「文創產業育成」；行政院院長賴清德今赴中興文創園區參訪，聽取縣府簡報後立即送上「大禮」，他表示，經濟部將核定7500萬元經費，先協助園區文創產業鏈的育成；至於園區文資保存部分，文化部長已允諾，會在審查時給予支持。

宜蘭中興文創園區前身為中興紙廠舊址，曾是全國最大規模的造紙工廠，縣府於102年接手後，向銀行貸款，投入29.9億元購地改造，成功在今年7月試營運，並招進20多位藝術工作者進駐，採「前店後廠」概念，成為宜蘭縣的文創發展基地。

為加強園區內容，縣府分別向文化部、經濟部提「再造歷史現場專案」、「開發在地型產業園區」等兩項計畫，共爭取5億元經費，希望修繕園區內其他閒置工廠設施，並扶植園區內的文創產業及人才育成。

宜蘭縣代理縣長陳金德指出，中興紙廠隨紙業沒落後，已喪失原有功能，目前最急迫的就是修復工作，及文創育成計劃，希望獲中央經費支持，讓園區有多元發展。

賴清德聽取簡報後，先舉高雄駁二及台南仁德糖廠改建而成的十鼓文化園區為例，他說，這些都是將舊倉庫、舊工廠，轉變為文化景點，且過程中行政院均給予支持。

賴清德說，宜蘭以文化立縣，歷任縣長也花費大量經費，讓中興文創園區不做商業使用，只能用作文化用途，值得肯定。

賴也說明，縣府爭取的「再造歷史現場」部分，文化部長鄭麗君已承諾，審查時將給予支持；另外，文創育成也有「好消息」，經濟部將先提供7500萬經費，讓園區能串連各文化景點。