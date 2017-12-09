公投法估計12日三讀 國、親下週一將提版本

立法民進黨團幹事長劉櫂豪表示，公投法12日應可順利三讀，國民黨團書記長林為洲、親民黨團總召李鴻鈞，都透露11日將提出黨團版本。圖為人民作主教育基金會8日發起「落實民主、補正公投法」進坐凱達格蘭大道活動。（資料照，記者劉信德攝）

2017-12-09 16:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「公民投票法」於本月8日未完成三讀。立法民進黨團幹事長劉櫂豪表示，不應用那天或12日通過，來說誰比較重視公投法，12日應可順利三讀；國民黨團書記長林為洲、親民黨團總召李鴻鈞，都透露11日將提出黨團版本；時代力量黨團總召徐永明則擔憂拖太久夜長夢多，希望執政黨不要提高門檻。

「公民投票法部分條文修正草案」審議進度備受關注。立法院8日為此進行朝野協商，但就公投適用項目、門檻、行政院提案權等條文未達共識，時代力量因而未簽署協商結論，須待12日於院會處理。

對此，劉櫂豪強調，當天協商氣氛理性、平和，結論是沒爭議的條文就先二讀，有爭議的條文，國民黨團、親民黨團是希望有多點時間能回去再思考，對爭議條文提出修正動議，針對細節審慎考慮，於12日再來論述。

劉櫂豪透露，「公投法」公民投票法日應可完成三讀。他也表示，8日與12日是為院會一次會，不應以在8日或12日完成三讀，來說誰比較重視本法，朝野都很重視，國會運作不應都只聽少數意見，應該互相尊重，且理性討論。

林為洲說，因審查會版本條文將兩岸和平協議、憲改議題等排除，因此黨團會在11日就提出最終的黨團版本，主要朝不在籍投票、18歲可公投的方向，以打破鳥籠公投，剩下的爭議條文，預料會在12日處理完成。

徐永明表示，許多有台灣意識者都堅持「新憲公投」納入「公投法」，黨團也盼「公投法」補正能涵蓋憲改；而「兩岸監督條例」看來似乎遙遙無期，因此應入公投法，且針對公投通過門檻，應採相對多數決而非1/4。

徐永明擔憂，執政黨目前對連署成案門檻有疑慮，且針對公投項目、兩岸議題原本有共識的部分有所動搖，為免夜長夢多，時力才堅持要在8日三讀。他呼籲，社會對提高公投門檻很反彈，希望執政黨勿背棄在野時的承諾。

李鴻鈞指出，黨團將於11日正式對外說明「公投法」黨團版本，針對成案門檻，他們擔心若成案門檻定為1.5%，等於只需28萬人，若有大黨刻意操作議題，恐讓公投法淪為政黨工具，反而成為社會亂象。

李鴻鈞也強調，對於行政院是否可提案的部分，他認為若允許，恐成行政院的法案一被立法院否定，就會藉由提案來否決代議士的審議，若真要納入，應加上但書，讓行政院一旦發動公投，只要不通過就應內閣總辭。