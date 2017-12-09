國民黨一中全會 中央委員爆「分組結論黨中央事前就寫好」

2017-12-09 15:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開第20屆一中全會，並以三個分組討論的型式做出包括中央委員、中常委選制改革等諸多會議結論，雖然黨主席吳敦義裁示報告都適切可行，送交各單位於一個月內向中常會提出研處情形，卻被遭許多中央委員發言踢爆都是黨中央早就寫好的內容，還有人痛罵，「不用看，如果當新聞稿還嫌太長﹗」

在綜合座談時，中央委員陳政峰拿著多達10頁的三個分組總結報告放砲，「不用看，如果當新聞稿還嫌太長﹗內容沒有一個是我們早上討論的東西，能不能落實不知道﹗」

他還說，「黨中央一直沉溺於自己的想法，黨中央先寫好的，反正不管你說什麼，只給媒體看這個。」

對於吳敦義上午開幕致詞強調明年議員選舉，黨中央訂有保障青年參政條款，陳政峰也嗆說，這是民進黨先提出來，國民黨才跟進，國民黨為何不能搶在民進黨之前？

此外，本身是里長的中央委員王南寶也痛陳，做為黨員應該為黨開疆闢土，而不是坐享其成，享用國民黨資源，資源用完後再罵國民黨，「（黨內）很多很多，我不客氣的講，我們今天國民黨要培養政治人物，不要培養政客，『一大堆的政客，你看到的嘴臉，討厭死了﹗』」

他還說，黨內每個人不要把自己看得那麼重要，只要心中有老百姓，人民的福利大於天，這樣國民黨才能夠執政，「一天到晚講什麼，跑到基層說要團結，『結果我們高層在幹什麼？只要你不配合我，你就沒有經費或補助，選舉那一套每個人都知道』。」