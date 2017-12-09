川普決策如脫韁野馬 學者：對台灣或許有利

學者分析，川普不按牌理出牌的性格，可能對台灣更有利。（路透）

2017-12-09 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日因決定將耶路撒冷視為以色列首都，引發全球局勢震盪，川普先前也曾以準總統身分與總統蔡英文通話，成為國際話題。有專家認為，川普不按牌理出牌的決策模式，可能對台灣有利。

根據《美國之音》報導，華盛頓大學國際關係教授薩特（Robert Sutter），在一場台北研討會上指出，川普擅長在緊張情境下處理議題，不會畏懼對手批評，與對待中國小心翼翼的前美國總統歐巴馬相比，完全不受既定政策限制，更加願意挑戰傳統立場的束縛，這一現象或許對台灣有利。

薩特提到，包括美國國防部正在規劃的印太戰略中，台灣或許能扮演其中一個角色；中國的軍力擴張和對台灣的威脅，也可能會讓美國重新檢討對台政策。

此外，川普決定以雙邊經濟協議取代多邊機制，台灣也有可能是對象之一，主因是台灣已經在為加入跨太平洋夥伴協議（TPP）做準備，是適合作為雙邊貿易的對象。

薩特指出，雖然川普本人在競選時期沒有對台灣明確表態，但共和黨黨章與川普團隊中不少成員，對中國態度強硬，這是與歐巴馬團隊不同之處，但是否代表川普可能改變對台政策？仍是未定之天。