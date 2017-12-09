國民黨內建言 縮減黨代表、分區選舉中央委員

國民黨主席吳敦義（中）和兩位副主席郝龍斌（右）、曾永權（左）9日出席主持第20屆中央委員第一次全體會議。（記者廖振輝攝）

2017-12-09 13:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開第20屆一中全會，針對黨代表名額與分配以及中央委員、中常委選制改革等重要議題進行分組討論，總結報告除建議黨代表名額應該適度縮減，黨部應朝內造化發展，由黨主席指定政務官、立委、縣市長、縣市議長擔任中央委員，而中央委員選區應由目前全國單一選區，調整為區分北、中、南、東等4個選區，並依黨代表席次比例分配黨代表應選席次，中常委則恢復過去由中央委員選舉產生，不再由黨代表選舉產生。

代表「革新黨務、青年參與」分組做總結報告的中央委員王致雅指出，中國共產黨約3萬8千名黨員才產生一位全國黨代表，民進黨約590名黨員產生一位選任黨代表，而國民黨約303名黨員就產生一位選任黨代表，建議黨部應該適度縮減黨代表員額，以符合民主政黨的發展趨勢。

總結報告並建議，未來各縣市黨部整建基層小組，應該嚴選具高度政治敏感度、有服務熱誠以及輔選動員時經常使用LINE軟體的黨員，尤其應優先吸收黨代表、青年、婦女及社團意見領袖為小組長，以組成強而有力的戰鬥鬥員點，例如義警、民防、後備等各系統LINE群組。