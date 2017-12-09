表揚績優托育、長照人員 朱立倫：這才是做功德

2017-12-09 12:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市府9日頒獎表揚績優托育人員、老人福利代表照顧機構及照顧員，市長朱立倫表示，新北市的公共托育中心在7年前就開始推動，迄今已設立51家，佔全國家數將近一半；在托老政策方面同樣，在中央推動長照2.0前，已完成34家設立，他也期勉所有的獲獎人員或機構，秉持愛心持續為嬰幼兒或長輩照護奉獻心力，這才是真正在「做功德」。

其中一名獲獎的照護服務員陳桂芬談到，當初自己的母親生病，短短半年就辭世，內心感到不捨和遺憾，始終無法放下，於是辭去工作轉而從事老人照護服務。

「為什麼沒有年輕人？」陳桂芬點出年長者照護問題，在幾年前投入照護的她，竟然是年紀最輕的照護員，這讓現年46歲的她相當困惑，但她也坦言，如果自己小孩希望能以照護員為職業，在收入和工作時間、內容不成正比的現況下，勢必要多加以思考。

社會局長張錦麗說，托育人員關係到照護品質，像是照護技能、教保學習及營養調製，讓嬰幼兒可以在良好的環境中健康快樂成長，為了鼓勵男性從事托育工作，同樣表揚超級保爸、年資10年以上的績優資深人員，以及護苗天使等；長照服務方面，今年特別表彰9位男性，也鼓勵4位年齡未滿30歲的青年人，替長照服務人員注入新血。