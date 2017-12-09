安定力量瑞芳站前廣場再罷昌 百人相挺

2017-12-09 12:14

〔記者林欣漢／新北報導〕政治團體「安定力量」發起罷免時代力量立委黃國昌，將於16日投票，安定力量上午在瑞芳火車站，舉辦「遊子返鄉救瑞芳 牧師北上挺罷昌」造勢活動，儘管天氣濕冷，仍有上百人齊聚車站前廣場高喊罷昌，還有多名南部教會牧師北上聲援，批評同性婚姻造成社會動盪，要罷免贊成同婚的黃國昌。

安定力量秘書長游信義表示，權力是危險的，會讓人忘了權力的來源，罷免黃國昌，是因為黃國昌不聽民意，要修改民法同意同志結婚，罷免是要展現來自基層的怒吼和反撲，呼籲民眾勇敢站出來，不論罷免投票結果如何，只要求過程公平公義。

安定力量主席孫繼正也說，黃國昌6日在辯論會上沒有直球對決，他提出的很多問題，黃國昌都在逃避，「變成躲避球，」身為民意代表要傾聽民意，而不是只顧堅持自己的理念，只會標榜在國會的政績在作秀，離人民已經愈來愈遠。

包括「基督教南高屏聯盟」發言人蔡維恩、南高屏跨教派聯盟召集人力宗暐、執行長蔡宗勳等人今天都北上聲援，支持罷昌的張姓家長說，現在的課本都亂教，教導孩子錯誤價值觀；孫繼正說，雖然天氣冰冷，還是要讓全國民眾看到罷昌的意志力及怒吼，只要政客做不好，就用罷免權讓他下台。

時代力量新北黨部副執行長李兆立說，孫繼正指控逃避問題的部分，因為孫的言論太過空泛，無法聚焦回答，且黃國昌在辯論會已經說得很清楚了。明天下午2點，時代力量也會在汐止火車站前廣場舉辦「國昌用心 鄉親相挺」集結挺昌行動，由知名媒體人鄭弘儀主持，立委林昶佐、洪慈庸、高潞以用、徐永明等人都將出席站台力挺。