KMT誰選新北市 吳敦義：有人建議直接徵召侯友宜

2017-12-09 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕藍營明年新北市長選戰佈局目前仍然混沌未明，國民黨主席吳敦義今天上午出席第20屆一中全會前受訪時證實，黨內確實有人建議直接徵召現任新北市副市長侯友宜參選，但黨總是要做考量，未來一定會以最周全的作法，力求公正客觀。

被問到是否擔心未來有人脫黨參選？吳敦義說，任何政黨都有這種顧慮，但只要提名公正客觀、大公無私，就是盡了最大的努力。

吳敦義表示，民調有很多種不同的狀況，可以全民調，還有比較與交叉，以及純粹的黨員民調，有各種不同的作法，黨部會以最週全的作法，力求公正客觀。