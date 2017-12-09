國民黨稱只剩1千萬可用 擬徵特別黨費、公職分擔金

黨主席吳敦義（中）。（記者廖振輝攝）

2017-12-09 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨由於財務陷入窘境，必須依賴黨主席吳敦義借款度日，國民黨今天召開第20屆一中全會時，特別安排行管會主委邱大展報告財務狀況。邱大展向在場所有中央委員強調，不希望讓黨主席再一天到晚調頭寸，在省錢困難，賺錢又不可能的情況下，唯有「找錢」一途，因此希望全黨支持徵收特別黨費以及黨公職人員分擔金制度，從立委、縣市長到鄉鎮市民代表，大家一起分擔責任。

邱大展指出，根據「政黨法」規定，政黨經費來源只能有政治獻金、黨費、政黨補助款等，推估國民黨107年度的收入只有政黨補助款1億6千多萬元以及黨費6千萬元，其中黨費收入多數都要撥給地方黨部，因此黨中央1年只有1億6405萬元的收入，但黨主席吳敦義至今年底對外借款已達1億4千萬，明年度的政黨補助款撥下來後，還清債務後將所剩無幾，因此全黨必須分擔責任，至於每人要分擔多少，仍在研究中，不希望走到「一直借錢」。

根據邱大展的報告，國民黨目前擁有不動產總值20億，其中土地3萬3千多平方公尺，房屋5萬多平方公尺，合計總值11億元，中投公司資產有348億元，但扣除負債，淨值只有153億元，而且目前都被凍結。

至於存款部分，國民黨目前總計1010萬餘元，被凍結105萬餘元，另外還有昔日出售舊黨部大樓尾款1億元，但目前仍未返還，因此真正能動用的錢，至昨止只有1千萬元左右。

有關負債部分，邱大展指出，至12月底，國民黨借款1億4千萬元，另外還有潛在負債，就是已退休黨工的月退金以及大量解僱黨工的資遣費及退休金，總計結算近15億元，有關勞基法規定的6億元部分已經支付，但未來還要支付9億7千多萬元，國民黨主張這部分應屬不當黨產處理條例所明定的「法定義務」，應以處分中投公司資產支應，該黨會向黨產會爭取同意。