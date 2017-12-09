國民黨一中全會登場 吳敦義批民進黨執政不佳

2017-12-09 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天召開第20屆一中全會，黨主席吳敦義在開幕致詞時痛批民進黨執政不佳，對待人民是何等殘酷，因此面對明年選舉，國民黨要向全民提「保持年輕、保證廉能、苦民所苦、面向全球「等四大願景」，贏得選舉，全黨還要效法已故總統蔣經國的風範，為台灣重建安和樂利的生活，為中華民國開創光明前途，把人民從民進黨執政中拯救出來，做一個負責任的政黨。

吳敦義表示，他經常訪問基層，發現黨員對於撥亂反正的期待已經愈來愈高，黨內有愈來愈多的優秀同志表態參選，與過去黨內充滿悲觀氣氛不同，國民黨要落實重返執政目標，現階段努力就是明年選舉，只要有明顯的斬獲，2020才有重返執政的希望，國人才能出頭天。

吳敦義並指出，國民黨的眼光不只有2018，更要準備今後各項選舉，該黨革命實踐研究院未來訓練青年人才結訓時，將會舉辦「選秀」，並將洽請所有黨籍立委、縣市長、議員、鄉鎮市長到場，優先聘任為秘書、助理，讓人才透過選、訓、用有發揮空間，並且讓優秀青年源源不絕，以打通國民黨的選、訓、用任督二脈。

提到保證廉能的部分，吳敦義說，民進黨政府已經證明執政左支右絀，國民黨可以重建廉能有效的政府與議會，恢復經濟繁榮，以及實現公益和諧社會，促進和平穩定的兩岸關係，相對當前民進黨的執政亂象是「解藥良方」。

他指出，獵雷案政府雖然已經提出懲處，但社會仍有許多質疑，例如一個海軍司令難道可以決定撥款24億元給慶富？而蔡政府「一例一休」政策實施一年多來，勞資雙方、全民皆輸，甚至還有綠營金主說台灣勞工沒有過勞死，可見台灣距離公益社會仍遠，雖然經濟數據顯示狀況還不錯，但經濟紅利民眾也未獲得，政府沒有做到讓人民安居樂業，而兩岸關係「已讀不回」，無法打開僵局，還是要靠國民黨才能解決。

有關「苦民所苦」，吳敦義表示，人民的快樂、痛苦，就是國民黨的快樂、痛苦，由於民進黨推動非核家園政策，台中、高雄火力電廠火力全開，以致讓台中、高屏地區天空灰濛濛一片，人民吸入大量的PM2.5，全民「用肺發電」，罹患肺癌情況增多，「政府是何等殘酷」，因此國民黨一定要把人民拯救出來，才是一個負責任的政黨。