獵雷艦解約前夕 慶富急發新聞：金主願借百億

2017-12-08 20:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕慶富老董陳慶男漏夜與神秘「愛國金主」協商後，今表示12月31日前有24億資金到位，晚上並發出新聞稿，本報獨家先取得這張新聞稿，陳慶男表示，這位金主不願透露身分。但海軍已下通牒，若慶富8日不回存預付還款保證金24億餘元，明天（9日）將與慶富解約獵雷艦案，目前正和律師團商討獵雷艦案後續事宜，預計稍晚會說明相關進度。。

愛國金主也切結「本人同意除保留本人姓名外，慶富公司得對外發佈訊息。本人亦承諾，倘若無法於上開日期信託資金到位50億元，同意慶富公司得公佈本人姓名，以上以昭社會公信。投資人並提供預先塗去姓名之銀行資力證明5億歐元以證明其確有出資新台幣百億元之實力」。

投資人是台灣商人，在沸沸揚揚的獵雷艦案成為各界及媒體焦點下，深感慶富公司為我國取得美國及義大利等多國重大武器輸出許可及技術移轉相當不容易，倘若只是因為一時資金週轉困難，導致國防部規劃多年的獵雷艦國艦國造政策功虧一簣，影響國防自主時程，相當可惜，並且了解義大利商INTERMARINE目前持續造艦中，如果繼續打造獵雷艦，再過二年多國家即有全新獵雷艦可以確保台海安全，之後製造技術移轉我國，再打造五艘獵雷艦，將是國防的一項重大里程碑，如果政府對慶富解約，由於武器輸出許可上標示最終受益人是中華民國海軍，未來恐會影響我國再取得國外武器輸出許可，對國防安全以及外交關係影響重大，投資人為了避免身份曝光遭受媒體追逐受到波及，資金將由國外匯回台灣並且承諾信託後供慶富公司使用，投資人希望國防部能重視國防安全及信用甚於取回資金，如此重大之軍事採購政府應協力廠商解決問題，而非棄之不顧，畢竟，中華民國海軍採購的是「武器」，事關國家利益，正確的目標不應中途放棄，他願意盡一己之力，也希望政府能貫徹政策。