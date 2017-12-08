擋林口舊圖書館拆除預算 陳明義：老鄉長託夢說別拆

2017-12-08 20:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天二讀討論市立圖書館預算，因國民黨籍兩名市議員蔡淑君、陳明義對林口舊圖書館拆除案意見不同，兩人各自堅持，會議主席蔣根煌眼見雙方僵持不下，將整筆預算延後討論。

市立圖書館「一般建築及設備」經費共編列2億5824萬元預算，其中，舊林口圖書館拆除經費200萬元；報拆案在今年6月13日經市政會議通過送議會，議會在9月4日通過小組審查，9月7日在大會無異議通過。

陳明義今天在會議中拿出2012年林口舊館檢驗資料，直指報拆資料有問題，造成了錯誤的決定，強調建物並非危樓，只要花50萬元補強即可，主張要先辦理公聽會、民意調查後，並將結果送大會同意後，才能動支拆除經費。他還說，這是林口第一棟圖書館，建築有特色，當時蓋圖書館的老鄉長黃茂松曾託夢給他，叫他不要拆！

蔡淑君不滿陳明義在審查會、大會召開期間出國，又沒委託議員表達反對意見，如今所有程序都已完備，卻來阻撓；反問「若不是危樓，為什麼林口區民要忍受一年只有行動圖書館的日子」，更強調建築物的結構安全不能開玩笑，也應該相信專業評鑑，她寧可相信最嚴格的標準，才能保障民眾使用的安全。

眼見雙方僵持不下，國民黨籍議長蔣根煌、黨團前後任書記長周勝考、黃永昌及多名議員協調無果，最後只好將整筆兩億多元預算延後討論。