立院三讀 調降薩國輸台農產關稅

2017-12-08 18:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院下午三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，除調增薩國輸台粗糖總配額數量為2萬公噸外，也將天然蜜、乾橙及其他乾橙關稅調降為免稅，並設立薩國輸台之乾芭蕉、乾香蕉、乾鳳梨及乾芒果4品項，每年輸台總額1000公斤免關稅配額。

此草案為履行「第二屆台薩（薩爾瓦多）宏（宏都拉斯）自由貿易協定（FTA）執行委員會」，台薩共同簽署之我方關稅減讓承諾。

行政院在提案說明中指出，草案修正通過後，預期將可擴大雙邊經貿交流及合作商機，並推升我國與薩國間經貿關係，有助鞏固邦交友誼。