高雄空污嚴重 立委提8項改善策略

2017-12-08 20:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄空氣汙染嚴重，左營更是全高雄空污最嚴重的區域，左楠區立委劉世芳今針對三大空污來源提出八個改善策略，目標以將全市PM2.5減少5成為目標，並降低紅色警戒站天數50%，給市民更安心環境。

劉世芳指出，依環保署研究分析結果，高雄空污高達65%來自境外，35%為高雄在地污染源，其中工廠排放佔38%、車輛佔38%、營建工地逸散污染佔24%。

她經過分析，根據三項污染源提出八個改善策略:

一、固定汙染源部分：

1、煙囪及堆置場排放標準加嚴50%：要求加嚴「煙囪排放管道」及「原料礦砂堆置場域」粒狀物排放標準，將目前排放標準再減少50%排放濃度。

2、所有鍋爐須符合燃氣鍋爐排放標準：將原本固體、液體、氣體燃料的三種不同標準，統一適用最嚴格氣體燃料標準。

3、興達電廠全面改為燃氣：要求興達電廠4部燃煤機組，提早於110年啟動汰除，113年完成，並要求新廠設置燃燒天然氣機組。

二、移動汙染源部分：

1、全面汰換二行程機車並禁止高污染柴油貨車進高雄港區：目標在108年汰換全市20萬輛二行程機車，並公告高雄港區為空品淨化專區，不分車籍限制車齡20年以上老舊柴油車禁駛入內，並汰換3千輛高污染柴油車輛。

2、強制船舶使用低硫燃料：針對船舶排放廢氣部分，依據國際海事組織（IMO）規範，2019年起強制實施「船舶油品含硫量0.5%以下」。

3、加速推動大眾運輸使用:加速推動捷運黃線和環狀輕軌能夠盡早完成，提高轉乘的便利性，降低私人載具的使用。

三、總量管制監測

1、建立全市空品監測網：區區設有空品監測點。補足市區空品監測網絡，即時揭露數據，讓市民同步了解。

2、要求環保署將西海岸納入「空污總量管制」計畫：在東北季風盛行情況下，高雄需承受來自高雄以北41%的移入污染，要求環保署立即擴大空氣污染物總量管制計畫區域，落實各縣市固定污染源排放削減。