「現任優先」惹爭議 民進黨拒讓蕭澤梧登記選西螺鎮長

2017-12-08 16:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕縣議員蕭澤梧欲「回鍋」參選西螺鎮長，今天與支持者前往民進黨雲林縣黨部辦理提名初選登記，卻遭黨部以「現任優先」提名，不受理登記，引發蕭支持者不滿，拉布條抗議；蕭澤梧強調，不會脫黨，但沒民調會參選到底。

前西螺鎮長蕭澤梧，也是現任縣議員，因他對目前西螺鎮政推動有異見，認為鎮政不進則退，覺得西螺不能再空轉4年，在「鎮民優先，西螺至上」的原則上，決定「回鍋」參選西螺鎮長。

民進黨不願見西螺鎮長選舉分裂，由中央黨部秘書長洪耀福南下雲林協調，並承諾進行民調，再提供縣黨部作提名參考，結果因現任西螺鎮長鄭玲惠與蕭澤梧名調不相上下，且均大幅領先可能對手，最後在「現任優先」原則下，西螺鎮長參選提名人與雲林縣其它連任鄉鎮共9席，在審查表件後即公告提名，不開放黨內登記。

蕭澤梧今天與支持者至黨部辦理西螺鎮長提名登記，但縣黨部不受理，蕭澤梧質疑黨部「現任優先」不符民主機制，應辦理初選民調，如果他民調輸人，就願賭服輸；如果沒民調，會參選到底。他並強調，自己不會脫黨，但有心裡準備，有「被退黨」的可能。

現場民眾也高喊，沒有公開民調，就是「黑箱作業」，黨的遊戲規則不能背離公平正義，民進黨離台灣人民越來越，並質疑提名條文裡沒有「現任優先」這四個字，縣黨部拒絕蕭澤梧登記，就是剝奪黨員的參政權，也是剝奪西螺鎮民的選擇權。

黨部副執行長林鴻文表示，針對西螺鎮長提名之爭，中央與縣黨部一直在協調中，中央黨部內部民調顯示，兩人在西螺都能大勝可能的對手，裁示黨部依現有機制辦理提名；至於民調內容，協調時已告知內容不公開，並非黑箱作業。

林鴻文強調，蕭澤梧是優秀的從政黨員，要服務民眾也不限於西螺一地，如果願意，願推薦參選虎尾鎮長；如果蕭對協調及民調有意見，願安排到中央黨部，直接見洪耀福。

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