中火燃煤不降反升？ 民進黨市議員批藍營恐嚇民眾

2017-12-08 15:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營民代砲打台中火力發電廠燃煤不降反升、火力全開，民進黨市議會黨團今天說，依台電公司長期電源開發方案顯示，燃煤發電逐年下降，燃氣發電攀升，火力全開之說充滿矛盾、謊言；國民黨團則說，恐怕綠營議員是被騙了、不懂裝懂。

民進黨團議員邱素貞、張雅旻、張玉嬿、謝明源、翁美春、曾朝榮、李天生、蔡成圭、蕭隆澤、陳淑華、劉淑蘭等人今天召開記者會指出，台電公司長期電源開發方案是公開資料，透過提升燃氣與再生能源發電，2020年煤電所占比例，會從2016年的45％緩降至43％，到2025年發電結構是再生能源20％、燃煤30％、天然氣50％。

綠營又說，屆時發電量約比今年增加100億度，但排碳減量12％，空污則是大幅減量35％，國民黨民代指責火力全開的說法不攻自破，藍營民代卻仍用錯誤的數字恐嚇民眾，製造謊言、矛盾與對立，讓人民限於恐慌之中，應該鄭重向人民道歉。

國民黨團則說，中火滿載狀態的機組，每天平均燒掉5000至5300噸的生煤量，扣除歲修機組，現在中火有運轉的機組，每天平均就是燒掉5000至5300噸，都處於滿載狀態，這不是火力全開，就是綠營哪根筋不對勁、被騙了。

藍營表示，中火1年發電量450億度，遠高於目前核電廠總和的317億度，市府管制無能，讓台中空污情況更加嚴峻，綠營議員或許是不懂裝懂，否則就是想操弄數字一昧掩蓋事實，漠視人民實際感受。