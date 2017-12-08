彰縣工策會預算上週被刪 今申覆全額過關

工策會預算申覆過了，議員們盼官員尊重議會監督預算權。（記者張聰秋攝）

2017-12-08 15:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對日前彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）明年度（107）歲出預算2527萬7000元全部遭刪，縣議會今天討論預算申覆，多位縣議員不容許官員因為預算審查只是被講個幾句就憤而離席，要求工策會總幹事梁志傑，為1週前預算被刪就走人的動作道歉，梁志傑雖未說對不起，卻一再表示希望府會和諧，雙方最後握手言歡。

工策會是縣府建設處下一個單位機構，每年由建設處編列預算支應，明年編列補助彰化縣產業園區開發管理基金業務推動相關經費，歲出預算計2527萬7000元，上週五議會小組審查，刪除整年度預算，梁志傑當場氣到離席，還宣布要辭職。

事隔一週，建設處向議會提出預算申覆，小組今天討論，藍營縣議員林庚壬說，工策會預算百分百由縣府支應，當天預算被刪，總幹事就說不知道議會文化，要跟縣長辭職，審查預算是議員職責和權利，預算被刪就離席，非常不尊重議會，藐視議員審查權。

藍營縣議員劉淑芳說，對事不對人，如果議員碰到官員，都是預算被刪就要氣到離席，那還要議員來審預算嗎？態度決定一切，議員要找回議會的尊嚴，不容許官員輕視議員預算審查權。

現場氣氛有點僵，輪到綠營縣議員葉國雄發言，不斷美言工策會，他說，工策會對鹿港、秀水、福興一帶產業，包含水五金、汽車零件等，創造產值有目共睹。

藍綠意見交鋒，梁志傑說，他已跟縣長辭職了，今天也列席申覆，他的想法就跟議員想的一樣，希望府會要和諧，不要因為他在或不在這個位子，把大家的關係搞壞，他希望府會可以和諧。

綠營縣議員陳秋蓉也想發言力挺，主席林茂明在梁志傑表達立場後，宣布進行預算申覆討論，一文不刪，同意通過明年歲出預算2527萬7000元。

相關影音