北市治安堪憂？ 柯文哲：暴力犯罪減少、智慧犯增多

2017-12-08 15:24

〔記者蕭婷方／台北報導〕文化大學推廣部1名職員，7日凌晨騎機車返家，行經台北市中正橋頭時，無故遭受槍擊受傷；今上午10時1名男子疑不滿被討700萬元，竟朝彩券行開4槍，北市治安成隱憂。

北市長柯文哲下午出席活動接受媒體訪問時表示，針對文大職員受槍傷問題，已看過報告，認為北市的治安狀況「還好啦」，目前暴力犯罪的比例已漸漸減少；不過社會偶有一兩個搞不清楚狀況、在馬路上練靶的人，這是瘋子。

柯還說，北市動刀、動槍的暴力犯罪已經減少，增加的反而是智慧犯罪，詐騙犯反而越來越多。