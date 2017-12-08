辦國際年會加碼編8700萬 澎縣正副議長聯手擋

澎湖縣議長劉陳昭玲，痛批世界最美麗海灣組織年會預算燒錢。（記者劉禹慶攝）

2017-12-08 14:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖明年接辦世界最美麗海灣組織年會，編列8700萬元預算，澎湖縣議會今日砲火猛烈，正副議長劉陳昭玲、陳雙全組成問政聯盟，全力抨擊縣政府燒錢、浪費人民的血汗錢，同時不准縣長陳光復答辯，一度還要將縣長請出議場。

雖然世界最美麗海灣組織年會舉辦在即，但繼上次縣府提出7000萬元預算，遭議會退回後，此次捲土重來，不僅預算未減，更一口氣加碼1700萬元，遭到「雙陳」連番砲擊，議長劉陳昭玲質疑上次提出將其中3500萬元，轉為添購硬體設施淨海及舉辦淨灘活動，維護世界最美麗海灣決議，縣府卻置之不理，副議長陳雙全更喊出堅決抵制，並拒審縣府提出的預算。

劉陳昭玲表示，世界最美麗海灣組織年會計畫邀請200人，展開5天4夜活動，加上嘉年華、行銷、表演等卻要8700餘萬元，澎湖縣議會舉辦全國正副議長聯誼會，人數差不多，同樣是落地接待，卻只花150萬元，真是太燒錢了；澎湖海上花火節舉行2個多月花費千萬，但年會閉幕式花火一場就編列200萬元，還不如將錢發放消費券，刺激澎湖觀光。

針對正副議長輪番砲轟，澎湖縣長陳光復多次希望能正面答覆，但都被議長阻止，並有言在先若任意發言將請出議場，縣長差點被請出，副議長陳雙全更揚言抵制拒審相關預算，但議長劉陳昭玲表示議會是合議制，將與其他議員討論後決定，年會預算過關恐將面臨一場苦戰。