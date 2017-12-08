「川普不可預測」 美學者沙特：美中關係充滿不確定

美國學者沙特今天表示，川普的不可預測性讓朋友和敵人都頭痛。（記者曹郁芬攝）

2017-12-08 11:36

〔駐美特派員曹郁芬／華府7日報導〕美國喬治華盛頓大學教授沙特今天表示，美國總統川普至今沒有制定中國的外交政策，但他喜歡升高緊張，喜歡行動，他的不可預測性讓盟友和敵人都擔心，中國在和川普打交道時會更謹慎，他不預期美中關係能有重要突破，而且時機恰當時，川普政府可能在對台政策上會有更多作為。

曾在國會與情報界長期工作的沙特今天在喬治華盛頓大學為他所寫的美中關係一書第三版問世舉行發表會。他表示，他的新書指出眼前的美中關係充滿不確定，但不確定對美國未必是壞事。

沙特說，美中基於聯手對抗蘇聯而結合，雙方差距極大，幾乎沒有重要交集。在蘇聯瓦解後，這種差距使美中幾乎沒有任何外交框架能夠長存，從柯林頓提出的戰略夥伴、小布希提出的負責任的利益共擔者、到中國在歐巴馬時代提出的新型大國關係，沒有一個協議能成為美中關係的穩定基礎。

沙特表示，內外交迫的歐巴馬對中國態度溫和，希望和中國維持友好關係，但中國卻欺負歐巴馬，一方面宣稱要和美國維持友好關係；一方面卻針對強化攻擊美軍的軍事能力，大動作在南海填土造島，玩兩面手法。

沙特表示，川普的不確定性使中國變得謹慎，因為川普的個性是「你搞我，我也會搞你」，而且可以翻臉不認人，不怕把台灣或一中問題與其它議題掛鉤讓中方難堪，以往小布希和歐巴馬政府都避免在台灣問題上得罪中國，但川普政府會有更多空間，目前美國在北韓問題上需要中國合作，在對台政策上不會有太大動作，但不代表未來不會有作為，因為很多共和黨人認為，美國應為台灣做更多。

他說，川普享有一些戰術上的優勢，所以北京將謹慎地管理美中關係和川普本人，習近平的腦中會多一些盤算。他也預期川普政府會給予國防部更多預算和支持，美國在軍事上將有動作回應中國過去幾年在習近平領導下的擴張。

沙特說，美國的經濟正在好轉，亞洲國家絕大多數仍希望美國留在亞洲，他看不出美國在衰退或退出亞洲可能成真。他擔心中國崛起的形象在十九大後被中國媒體刻意形塑成全民期望，卻避提中國鄰邦的反應，這會讓習近平的政策沒有彈性和妥協的空間。