監院調查報告 質疑「新住民發展基金」成了政府小金庫

2017-12-08 11:27

〔記者施曉光／台北報導〕監察院昨日提出「新住民融入台灣社會所衍生之相關權益探討」調查研究報告，監委不但批評「新住民發展基金」疑淪為政府「小金庫」，行政院新住民事務協調會報的功能有限，協調整合及督導也流於形式，新住民在融入台灣社會所衍生的生存權、勞動權、健康權等相關權益也未盡周延保障。

調查報告指出，懷孕的新住民目前仍須在台居留滿6個月，才能申請參加健保，不盡合理，而新住民進入職場後，尤其是在不具規模的餐飲與服務業，遭到雇主剝削薪資福利待遇，如無勞保、健保、未提繳勞工退休金等情形，層出不窮，甚至勞保投保率僅達3成。

監委並認為，目前外籍配偶與中國配偶在身分權及服公職權，仍尚未盡一致，現行面談只以「共同生活經驗」作為判斷婚姻真實性的基準，而且政府仍可藉由不時查察的作法，推翻新住民在台居留身分，現行法規對於新住民離婚後的居留權及家庭團聚權保障，仍未盡周延，讓新住民惶恐不安，新住民及其子女受到歧視的現象，仍然存在，政府應審慎檢討妥善解決。

此外，調查報告也指出，新住民未入籍前的社會安全保障闕漏，列冊低收入戶的新住民家庭，卻無法獲得房屋租金補助，建議政府全盤檢視相關社會福利法規及研擬適切的政策與作法。

監委並發現，101年至105年「新住民發展基金」補助對象向政府機關及學校嚴重傾斜，比率近6成，民間團體僅占1成，導致該基金遭質疑淪為政府「小金庫」。