政院又拋一例一休再修法 蔣萬安痛批兒戲

2017-12-08 11:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休「勞基法」再修法紛擾不止。國民黨立院黨團副書記長蔣萬安表示，一例一休實施不到1年又要再修法，行政院版本完全沒修正原本錯誤，反夾帶鬆綁7休1、縮短輪班間隔等，如今行政院又說要下一階段修法，簡直當成兒戲，盼行政院傾聽民間聲音再好好思考。

蔣萬安受訪指出，一例一休實施不到1年就要再次修法，凸顯政府草率倉促，也可見政院版未修正其中的錯誤，反偷渡很多不相關的條文，如鬆綁7休1、縮短輪班間隔時數，修法應針對問題來處理。

他表示，過去他質詢行政院長賴清德時，曾問是否要召開國是會議，邀集專家學者、各界代表好好討論，在勞資間取得平衡，如今又說要下一階段說法，本次修法豈不是急就章、當成兒戲？

蔣萬安指出，「勞基法部分條文修正草案」才出委員會不久，現在又講要全盤翻修、提出下階段修法，顯然政府對此毫無章法；有學者認為「勞基法」是最低限度保障，且1996年就討論過納入服務業考量，當時也已經辯論過。

蔣萬安說，外界批評最甚的是鬆綁7休1、連續工作12天與輪班間隔11小時縮短為8小時，目前程序已進入1個月協商期，盼行政院傾聽民間聲音、好好思考。

他痛批民進黨背叛勞工、違背委員會中心主義，未針對上述項目進行討論，就將草案包裹送出委員會，民進黨不能說想調整就到朝野協商再談，因為協商無問責機制，無法質詢行政部門說明條文，執政黨應深思檢討。