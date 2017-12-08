勞基法修法 呂秀蓮：不是強行通過後再來修法

2017-12-08 11:22

〔記者蕭婷方／台北報導〕勞基法修正草案日前在混亂中出立法院委員會，行政院長賴清德7日還在行政院會上預告這波修法完成後，勞基法還有下一波修法。前副總統呂秀蓮今表示，法案在院會二讀、三讀前還有機會修好一點，與其修得快不如修得好、修得周全，不是強行通過後再來修法。

呂秀蓮今出席「國家展望文教基金會」講座，會前被媒體問及對勞基法修正草案意見，呂秀蓮先是說，「感到遺憾」，認為總統蔡英文與行政院長賴清德都是好心好意，希望能優先照顧勞工、同時也兼顧資方立場，第一次修法後引起各界很大的反彈，賴院長誠心誠意要把修法做好。呂認為，立法院多數黨或執政黨應該要給反對黨多一些意見表達的空間。

呂說，剛剛看到報紙，賴揆表示將再修改草案內容，是因為現在法案才剛出委員會，法案在院會二讀、三讀前還有機會修好一點，與其修得快不如修得好、修得周全，不是強行通過後再來修法。

呂坦言，勞基法第二次修法確實對民進黨造成傷害，但他認為還可以補救，現在只是送到院會要二讀，三讀前都來得及的話，從善如流比較重要。

此外，呂秀蓮致詞時則建議，修法若要提升資方彈性，也要注意不能侵犯勞方的權益，應該要創造新形態的工時制度；她並提到，現在人工智慧越來越厲害，不聰明的人將會被淘汰，建議政府要花更多心力訓練人才、提升就業水平。