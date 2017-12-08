公投法今朝野協商 國民黨團將提「更開放」版本

2017-12-08 10:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立法院黨團書記長林為洲指出，黨團並未要擋「公民投票法」，黨團仍會參與中午的（公投法）協商，並提出較民進黨開放的版本，如18歲投票門檻、不在籍投票等。黨團副書記長蔣萬安則呼籲民進黨說明其理念，為何現在態度與前主席林義雄理念背道而馳。

國民黨團今早召開黨團大會，會後林為洲受訪指出，黨團並未要阻擋「公投法」，中午也會參與相關協商並提出較民進黨更為開放的版本，如18歲的投票門檻、不在籍投票，以及破除鳥籠公投，讓民進黨完全出乎意料。

黨團首席副書記長李彥秀受訪表示，黨團希望針對「公投法」進行討論，讓重要議程有進展，協商時會表達論述，關鍵在於民進黨對其他議案的處理態度，如「勞基法」修法一變再變，且「促轉條例」問題也講不清。

蔣萬安受訪指出，對於「公投法」一事，請民進黨說明其理念，為何在執政之後就髮夾彎，民進黨當時堅持的理念與現在的態度，是否與民進黨前主席林義雄先生的理念背道而馳。

另外，國民黨團立委林為洲、曾銘宗、許毓仁自凌晨4時30分就排隊送案，擬用300多個變更議程案進行杯葛，但最後又在院會撤案，僅留10案進行表決。對此，李彥秀解釋，國民黨是理性政黨，從未要阻擋公投法，會讓議事程序進行。