違法隔間釀大火 綠委要求訂「租屋吹哨者條款」

民進黨立委林俊憲舉行「違法隔間頻釀大火，建制租屋者吹哨條款」記者會。（記者廖振輝攝）

2017-12-08 10:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台有66萬7600件違建，違法隔間出租問題頻傳，近日多起大火更造成房客傷亡，民進黨立委林俊憲今召開記者會要求制定「租屋吹哨者條款」，獎勵民眾檢舉租賃違建，要傷亡悲劇一再重演。

林俊憲指出，日前中和、北市八德路相繼發生違法出租隔間火災悲劇，兩場大火造成重大傷亡，難道悲劇要不斷重複發生，中國北京也發生一場大火一次燒死19人，中國政府趕走低端人口，台灣是民主國家當然不能這樣做，政府若有發現高密度違法隔間，要列為優先拆除對象。

林俊憲質疑，據統計資料，去年六都違法隔間件數，台北市限期改善加裁罰共78件、桃園限期改善68件、裁罰14件，其他四都雙手一攤，竟然說一件違法隔間都沒有。

林俊憲強調，將參考「貪污治罪條例」第18條所規定的檢舉人應予以獎勵和保護，將修正「建築法」納入「租屋吹哨者條款」，明定檢舉違法隔間案件應建立妥善獎勵辦法。

內政部營建署建築管理組副組長欒中丕表示，針對違建隔間出租，10月底已邀集地方政府開會，要求縣市政府建立各單位相互支援整合平台，包含教育、民政、消防單位進行業務，平常有發現多隔間情況，應通報建管單位處理。

欒中丕指出，也將透過租屋平台廣告網站，作為勾稽比對的資料，對於高密度違建隔間，會規範地方政府優先列為拆除對象，明年1月底前要提出拆除計畫，由內政部管考拆除計畫，對於立委建議修法新增「租屋吹哨者條款」，會配合相關政策來推動。