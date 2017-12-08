呂秀蓮指台北5大問題 「老、舊、醜、危、貴」

2017-12-08 10:41

〔記者蕭婷方／台北報導〕台灣和平中立大同盟今上午於北市議會舉辦「首都需要怎樣的市長」演講，針砭北市現行問題。前副總統呂秀蓮致詞時指出，北市現面臨老、舊、醜、危、貴5大問題。

呂秀蓮表示，北市市齡超過百年，但老不一定不好，百年城市要有古蹟與故事，還要有文化特質；北市目前最具有文化特質與老台北味道的區域，只有大稻埕與萬華，但這兩區幾乎被北市歷屆市長遺棄，都只做了皮相。

第二個問題為「舊」。呂說，據統計，北市30至40年的老屋，已經有30萬戶，占北市建築的3分之1以上，老舊建物更新也喊很久，但每年更新不到1千戶，今年更少於1千戶。

呂說，台灣最美的城市絕對不是台北市，6都裡面至少排到第三名以後，北市享受中央統籌分配款與海內外投資，照理來說可以變成最美麗的城市，不知道是不是歷任市長不重視美感與文化藝術，才沒改善北市的市容。

呂也指出台北很危險，台北土壤液化的地方至少有16處，也有很多斷層帶，北市有101屹立全球，但也有很多潛在危險地區，沒有處理好，針對危險地區沒有快速都更，會來不及。

呂說，內政部日前下令，希望明年度全國老舊社區至少完成1千戶都更，雙北市要各完成2百戶，這個標準對屋舍老化程度還是趕不上，對北市的狀況仍然是緩不濟急，還是需要有高瞻遠矚，有創意有魄力的市長拯救台北。要在不可預知天災來臨以前，下一任市長可以避免憾事。

最後一個問題為貴，呂解釋，北市食衣住行都很貴，若北市民的收入比其他地方高很多，相對值高還划得來，但北市各種消費高，尤其是房價。