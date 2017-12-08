海軍啟動獵雷艦解約 陳慶男警所簽到未回應

2017-12-08 10:13

［記者黃旭磊／高雄報導］海軍今天（9日）啟動獵雷艦契約終止程序，慶富董事長陳慶男夫妻上午到派出所簽到，並未回應提問。

陳慶男與妻子盧昭霞上午9點20分許抵達復興路派出所，媒體提問對解約及外傳有愛國商人挹注資金看法，夫婦2人低頭簽字後於9點23分離開，並未發言，至於陳慶男次子陳偉志於今天凌晨12點10分許完成簽到。

慶富並未履及獵雷艦合約後續義務，海軍本週沒收第3期第2筆預付款還款保證金16億9千多萬元，並於今天（9日）凌晨啟動解約流程、求償損失。

  • 海軍啟動獵雷艦契約終止程序，陳慶男夫妻（中）到派出所簽到，並未回應提問。（記者黃旭磊翻攝）

    海軍啟動獵雷艦契約終止程序，陳慶男夫妻（中）到派出所簽到，並未回應提問。（記者黃旭磊翻攝）

  • 陳慶男未回應提問。（記者黃旭磊翻攝）

    陳慶男未回應提問。（記者黃旭磊翻攝）

  • 陳慶男一家3口完成簽到程序。（記者黃旭磊攝）

    陳慶男一家3口完成簽到程序。（記者黃旭磊攝）

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