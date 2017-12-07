國民黨縣市長初選 盧秀燕：要公平公正公開

2017-12-07 22:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨中央對縣市長初選可能直接協調，國民黨台中市長擬參選人盧秀燕今天受訪表示，不管是用什麼機制，一定要根據國民黨辦法，要公平公正公開科學、訴諸民意方式來辦理。

國民黨立委盧秀燕今天到烏日拉票受訪時表示，國民黨的新北市主委已宣佈，當候選人都很有意願參選，必須依採取全民調或者舉辦黨員的初選投票，如黨主席選舉，但大家都比較擔心投票方式會傷感情，因此儘量不要動員到黨員投票部份，她覺得蠻好的，若採取全民調方式，她也可以接受，只要是採公平、公正、訴諸民意、科學的方式，來產生國民黨的候選人，她都可以接受。

盧秀燕表示，最重要的是，不要忽略國民黨改革決心，如此次的黨主席，有高達6位候選人非常服眾望，但一樣必須經過初選程序，一樣必須經過公平、公正、公開、透明、訴諸民意方式，才能產生黨主席，並可從黨主席選舉可知，國民黨不可能走回頭路。

盧秀燕表示，國民黨六都市長的參選人，除非沒有人有意願，否則在人才濟濟情況下，會比照黨主席選舉的力式，會用公平公正公開的方式來產生人選。

盧秀燕表示，上一屆南投縣長民調，當時有3位立委表示有意願，當時採取全民調，但日期沒有公開，避免大家過度勞師動眾及動員。

盧秀燕表示，採取全民調有兩種方式，一種是把日期公開，類似民進黨的力式，全力動員，另一種也是公平公正、訴諸民意，但是大家講好日期不公開，民調方式還是要三方同意，這是比較小的技術問題。