獨家》假的！電話假冒選委會要民眾投票罷免黃國昌

2017-12-07 20:55

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌被罷免案將於12月16日投票，今晚有汐止民眾接到自稱是選委會的通知電話，卻是要民眾去投同意罷免票，時力痛批是奧步；新北市選委會指出，該行為已涉及違反選罷法及假冒公署等罪，已向警方報案。

汐止黃姓退休公務員向本報反映，指晚間接到一通「02-55735184」的來電，一開頭就說是選委會，讓人以為是選委會提醒罷免投票的通知，結果聽到後面，竟然是要他投下同意罷免票。

黃姓民眾回撥「02-55735184」電話，又是一樣的語音，內容是：「您好：選委會通知12月16日在本地辦理罷免投票，投票時請蓋左邊同意罷免，因為黃國昌修改民法，推動同性戀結婚，對地方沒建設，不聽民意，12月16日一人拉5票，全家來投票，同意罷免黃國昌。」

「電話是假的！」新北市選委會副總幹事黃堯章說，假冒機關名義進行違法行為，晚間已經向汐止、中和警分局報案，已涉及違反選罷法及假冒公署等罪嫌，是刑事案件，後續刑事責任還要進一步釐清。

時代力量新北黨部執行長陳志明說：「對於罷免案至今出現此種奧步，我們感到遺憾，同時呼籲中選會務必徹查此事。」

發動罷免的「安定力量」主席孫繼正表示，可能是支持罷免者所為，還要進一步了解。

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