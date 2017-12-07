綠營再爆：侯友宜曾參與小英政策制定

2017-12-07 19:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨秘書長洪耀福近來頻頻對新北市長選情發表評論，日前更直指有意參選的侯友宜曾當面表態自己「沒有要選」。綠營「知情人士」透露，洪耀福講的「是事實」，且侯與民進黨關係向來不錯，2010年總統蔡英文參選新北市長，侯還曾參與小英政策白皮書制定；據悉，民進黨曾考慮過找侯參選，不過最後侯選擇進入新北市府，讓綠營人士「有點驚訝」。

2018選舉將近，國民兩黨新北市人選卻還在未定之天。民進黨秘書長洪耀福今評論新北選情，建議現任新北市副市長侯友宜應切割朱立倫、擺脫周錫瑋、靠攏吳敦義，他日前也曾說，侯曾向他表明自己沒有要選。

綠營人士透露，洪耀福講的「都是事實」，侯友宜稱自己不選的說法在地方上時有所聞，且因侯向來與民進黨關係不錯，2010年選戰民進黨就曾找過侯友宜參選，只是後來遭侯婉拒。

據悉，2010年蔡英文參選新北市長時，侯友宜還曾對蔡英文的警政政策獻策，也就是說「侯友宜曾參與制定小英政策白皮書」；知情人士透露，當時侯不願公開露面，最終加入新北市團隊，大家都「很驚訝」。

針對洪耀福稱侯友宜不選新北的說法，新北市長朱立倫日前回應時表示，洪耀福是在搞分化，侯友宜也說，自己沒跟洪耀福說過這些。