「烏日媳婦」盧秀燕到烏日區拉票 批林佳龍跳票

2017-12-07 22:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長擬參選人盧秀燕今日到「婆家」烏日區向家族及鄉親拉票，她批林佳龍在選舉時高喊「烏日副都心」，但3年來，烏日沒有大建設，毫無發展，交通不便利，還有空污，她要參選市長來改變這一切。

立委盧秀燕是「烏日媳婦」，今天於親族長輩住家，烏日區的歐沙卡工廠舉辦「說好的副都心呢？烏日媳婦盧秀燕與眾民代一同為家鄉發聲」記者會，市議員吳瓊華及多位里長前往加油打氣，盧秀燕不但與家族及鄉親逐一握手打招呼，還向家族長輩奉茶。

盧秀燕表示，林佳龍說烏日要成為副都心，至今沒有大建設，交通不方便，而且空污嚴重，原因是因為缺電問題，台中火力發電廠燃煤量較去年提高2%，使得今年PM2.5跟碳排放量較去年多了400公噸，使得空氣品質嚴重惡化。

對於民進黨民代批她有意爭取國民黨提名參選市長的立委才關心空汙，盧秀燕則批評，林佳龍根本對台中市空氣惡化未確實掌握，而中部地區今年空氣急遽惡化，她2月間就為此奔走，絕非為選舉才關心空汙。

她並表示，林佳龍要處理空汙問題，應該多與中央聯繫，才不會連數字都與行政院長賴清德說的不一樣，都兜不攏，顯見林佳龍對空汙問題並不太了解。

對於盧秀燕的批評，台中市政府表示，烏日副都心都市計畫配合高鐵台中站門戶整體開發積極進行中，目前由內政部審議中。包括大台中山手線的成追線雙軌化、捷運綠線以及延伸彰化、烏日會展中心等重大建設也持續進行，溪尾大橋更於去年11月通車，烏日不但交通四通八達，工商潛力更備受肯定；而包括中火在內的空汙管制也正全面推動中。