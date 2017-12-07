朱立倫幕僚回酸洪耀福：勸行政院多照顧新北

2017-12-07 18:00

〔記者何玉華／新北報導〕下屆新北市長選舉加溫，抬轎的先開火！民進黨秘書長洪耀福再談新北選情，今天又說可以體諒新北市副市長侯友宜「身在曹營的痛苦」。新北市政府副發言人葉元之在臉書po文酸回「勸行政院多照顧新北」。

葉元之指出，洪耀福對新北市政這麼感興趣，為什麼在民進黨執政之下，新北市的人均統籌分配報是六都最末，前瞻計畫新北市完全沒有新增軌道建設，已核定在新北蓋的原博館還被改到其他縣市？

葉元之說，明年選舉，市民也會看看誰真的有用心在新北，洪耀福如果那麼有心思對新北選情指點江山，不如也去規勸行政院，施政不要分黨派，請賴院長好好照顧自己的新北鄉親比較重要。

葉元之臉書全文如下：

[這麼關心新北，不如勸行政院多照顧新北吧！]

很無奈，總是有人要戴著政治眼鏡，

洪耀福秘書長對新北市政這麼感興趣，

可不可以請問，為什麼在民進黨執政之下，

新北市的人均統籌分配報是六都最末，

前瞻計畫新北市完全沒有新增軌道建設，

已核定在新北蓋的原博館還被改到其他縣市？

明年選舉，市民也會看看誰真的有用心在新北，

洪秘書長如果那麼有心思對新北選情指點江山，

不如也去規勸行政院，

施政不要分黨派，

請賴院長好好照顧自己的新北鄉親，

比較重要。