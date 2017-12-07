陳亭妃將成立南市東區後援會 力主推動鐵路地下化

2017-12-07 19:12

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市長初選白熱化，市長參選人陳亭妃今天向市民端出東區施政的政策牛肉「東區前進三大願景」。陳亭妃指出，未來將協助啟動鐵路地下化、改善都市交通；推動重大建設、帶動都市發展；提升公共設施、共創合宜城市，發揮文教區特質、帶動整體區域繁榮再升級。

陳亭妃表示，本週日（10）日下午三點半在崇學路17號舉行東區暨教育後援會成立大會，她會向大家報告對東區與教育產業的政見藍圖，帶領大台南向前飛。

陳亭妃指出，東區因大專院校與國中、小遍布，素有文教區美譽，加上許多日治時期歷史古蹟林立，造就區域獨特的人文素養。

她提出「東區前進三大願景」，一、啟動鐵路地下化、改善都市交通：施工期加強替代道路及交管規劃，改善交通黑暗期；協助拆遷戶補償及安置，保障既有權益；舊台南站開發結合史蹟保存，舊市區再生；新增林森、南台南兩站，強化通勤需求；鐵路兩側都市更新，串聯動線及商業活動；鐵路沿線轉型公園綠地，縫合都市綠帶。二、推動重大建設、帶動都市發展：南台南及東台南副都心開發，帶動區域發展；台南先進運輸系統推動，建構具景觀的輕軌系統，引導整體運輸路網升級；平實轉運站促參招商，提升轉運功能，吸引活動人潮，活絡整體經濟。三、提升公共設施、共創合宜城市：空地活化及路外停車場興建，杜絕停車空間不足問題；自行車路網建置，建構永續、低碳騎乘環境；閒置公有地活用，轉型為社區長照服務據點；易淹水地區整治，提升都市防災能力。

陳亭妃在東區與教育後援會多位重要幹部陪同下，召開政見發表記者會，包含會長、南市家長會聯合會理事長陳軍旭、總幹事大智里長黃日新、副總幹事王傑民、顧問團長裕文國小會長陳東發、執行長南天府新任主委王健源、副執行長陳群英、陳奕充、執行總幹事洪萬國與教育後援會張樹琳會長等一線幹部站出來力挺，與會者紛強調力挺有能力領導市政、會顧好台南這個家的陳亭妃。