區長要求里長配合避邀非市府人士上台致詞 周錫瑋：行政打壓

周錫瑋說他表明參選意願以來，受到新北市府多次行政打壓。（記者翁聿煌攝）

2017-12-07 16:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕2018市長及議員選舉愈來愈熱，新北市中和區長柯慶忠6日晚間傳簡訊要求所有里長配合，「區里活動不要邀請非市府官員、及非現任民代上台致詞」，柯慶忠的簡訊內容今天被綠營立委羅致政解讀為打壓前台北縣長周錫瑋，周錫瑋今天說這已不是第一次，他不曉得「黨內為何要把他當敵人？為何指他參加初選是在破壞團結？」

柯慶忠︰指里內公費活動應保持行政中立

柯慶忠澄清說，他是指里內的公費活動應保持行政中立，如果是里長自行舉辦的活動，他無權干涉。

柯慶忠傳給里長群組的簡訊內容為，「各位里長大哥大姐請配合，在年底及明年的各項演習餐會，若非現任里長、中和區立法委員及新北市議員、市政府長官、公所同仁，除非里宣導及里內業務相關或當然有表演及宣導及唱歌，請避免讓其他人上台致詞，請各位里長配合，區長柯慶忠敬上」

有里長回覆「ok」，也有里長發問「請問區長：可以邀請永和區立委（國民黨籍林德福）嗎? 」，柯慶忠回「ok」，他並且補充「我的意思是說，沒有關聯的請避免，免得參加者有不當連結或聯想」。

羅致政今天在臉書貼出簡訊截圖，表示可以完全理解為什麼周錫瑋會覺得新北市府行政不公、處處打壓，「看看中和區長傳給里長們的line內容，就知道（新北市長）朱立倫是說一套做一套，只有（副市長）侯友宜可以到市府為他辦的活動去宣掦理念、自我吹捧！」

周錫瑋說，他表明參選意願以來，就已經遇過好多次類似情況，許多他以前縣府的老同事，遇到他都很尷尬；但是他知道市府同仁的處境，他從來不想為難大家，周錫瑋感慨表示，「他與朱立倫是好朋友」，他不曉得「黨內為何要把他當敵人？為何指他參加初選是在破壞團結？」

民進黨的中和區議員擬參選人張志豪也覺得被流彈波及，張志豪認為，里長辦活動及研習會議，本來就是在宣傳或說明目前市政建設和進度，至於誰能上台或能致詞與否，會尊重主辦單位決定，他既是新人，也是市民，會用更勤勞也更謙卑的方式來面對挑戰。