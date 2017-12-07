慶富找「百億男」續抱獵雷艦？ 軍方：解約底線不變

2017-12-07 16:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富承攬獵雷艦案卻衍生履約、財務風波，軍方已下最後通牒，如慶富無法在明日補足預付還款保證金、補正落後進度，將啟動解約程序，但慶富董座陳慶男聲稱有「百億男」願承接此案，慶富也願賣出三分之二股權，盼藉此為獵雷艦案「續命」。不過，軍方官員強調，慶富仍須在期限內還款、補足進度，才可能暫緩解約，並無其他方法。

本報今日報導指出，陳慶男昨日接受本報查證時表示，一名擁有百億資金的愛國投資人有意承接，且「他」是台灣人，慶富考慮將三分之二股權賣出，務使國防自主，延續獵雷艦承造。陳也指，這位投資人相當愛國，見慶富資金出現缺口，加上獵雷艦案在立法院吵得沸沸揚揚仍未卻步，反而擔心「國艦國造」受挫，獵雷艦案胎死腹中，擬接手慶富組成專業團隊。

不過，軍方早在上月底，已對慶富下通牒，要求慶富在12月8日前，將落後進度與軍方已沒入的第三期二筆預付還款保證金共24億餘元給第一銀行外，還要將先前工程落後與缺失補正，否則國軍將啟動解約程序。

對於陳慶男宣稱有「百億男」願援助，軍方內部不願多作評論，但有官員表示，國防部已畫好底線，如慶富無法如期改正既有落後或疏失，並且挹注相關規範金額，只要兩項條件其中一項未達成，海軍仍將依合約規範啟動解約，目前並沒有其他方法。