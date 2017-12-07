議員質疑重大建設預算停編 中市府駁過去已編足

2017-12-07 16:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員楊正中今天質詢說，市政建設近4成工程無法如期完工，其中水湳國際會展中心、非營利組織與志工中心等13項重大建設明年沒編預算，工程一再延宕；市府回應，過去年度已編足經費，明年自毋須再編，重大建設已逐步展開。

楊正中說，總盤點市府這3年重大建設，107年度預算有74項中程資本支出計畫，其中延宕14項、停編預算13項，近4成無法如期完工。例如非營利組織與志工中心3年前誇口107年落成，迄今沒動靜，明年預算停編。

他又說，水湳的國際會展中心完工期程，由預定的108年延宕至110年完工、111年啟用，105年至107年的預算編列是0；貓羅溪大橋新建工程105年開始分3年編列，現又變成4年、慢1年：市府宣傳100分，預算沒編、市政建設沒動。

社會局說明，非營利組織與志工中心現進入細部設計階段，預計107年6月發包、經費約6億7千萬，今年保留的經費足以支應明年工程所需，因此不必再編；經發局也說，水湳會展中心預算編列38億元，申請專案保留，107年發包後，108年依工程進度再編。

建設局表示，貓羅溪大橋屬跨越中彰的生活圈道路系統，現正進行細部設計，交通部也已核定補助彰化縣政府的分擔經費，後續進行中；市府強調，其他包括綠美圖等中程資本支出計畫，也是早已編足經費，明年不須重複編列預算，沒有停編的狀況。