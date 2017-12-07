撤「阿扁特赦令」轉彎？柯：公共危險的優先拆

台北市長柯文哲今受訪時指出，拆違建應該是已有公共危險的優先拆，而不是用83年之前或之後來決定。（資料照）

2017-12-07 16:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天表示，台北市違建累積幾十年下來，也是國人缺乏守法的觀念，並不是一次或是短期內可以拆完，只是最近頂樓違建火災，死太多人了，變成拆違建的邏輯要改變。

北市八德路違建公寓大火，再度燒出陳年違建問題，由於前市長陳水扁當年對違建下達「特赦令」，把83年12月31日以前的違建定調為「既存違建」，柯文哲昨揚言撤掉「阿扁特赦令」，但北市將因此有約10萬多件違建，變成即報即拆，建管處昨坦言「無人力即報即拆」，此外，拆除預算也是一大問題。

柯今受訪時指出，拆違建應該是已有公共危險的優先拆，而不是用83年之前或之後來決定。他直言，沒有人喜歡去住危險的違建，會去住的也是收入比較低的人，因此在處理過程中，不是說一味的拆，至少要能夠達到一定的安全。

柯說，目前北市府推行公共住宅或是包租代管，也是很認真在做，但公宅已經很拼了，1萬2000戶會在未來4年陸續完工，需要時間，現階段即使是違建，至少要住得安全、達到一定標準，不然還是要拆。

對於建管處指「特赦令」早已入法，撤掉行政命令沒有用，現場媒體質疑柯文哲喊假的？柯文哲說，他查過，如果要進議會那叫自治條例，但當年只是行政命令，所以就是透過市政會議，用行政命令撤掉。

媒體追問，83年之前的既存違建，早就確認沒有重大公安疑慮，即使撤掉「阿扁違建特赦線」也沒有什麼改變？柯強調，83年只是一個時間線，不代表那之前的都是安全的，「這還不一樣」，特別是很多改裝。

談到很多違建住戶的收入雖然不低，卻也不到申請公宅資格，要如何處理安置問題，柯坦言，現在處理的都是幾十年累積下來的問題，不會蠻幹，像那種用木造隔間，隔了十幾間的那種還是有問題，太明顯有公共危險的還是要處理。

針對拆除預算每年都只有800萬，但內政部長葉俊榮並未鬆口是否補助地方，柯直言「太多了也會被議員刪掉，也沒有用」，違建都是幾十年累積的問題，不要幻想幾個月會解決，但總是這陣子燒死太多人了，不處理不對，沒有正面回應對葉俊榮的看法。

至於會不會期待中央修法，利用連續罰的手段，讓違建戶自行拆除？柯表示，如果違建只有一間，那有什麼困難，當然就是拆了，但10萬件叫做「積非成是」，歷史共業一大堆，他認為應該要加速都市更新，且每個新的都市更新案，不准有新的違建，這樣處理會比較快。

柯文哲最後說，太危險的違建當然要拆，但如果硬拆，10萬戶拆不完事實上也不切實際，如果大家有錢也不會想去住違建，所以這還是要根本面對處理。

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