控李瑞倉幫慶富喬變更授信 黃國昌赴北檢告發

2017-12-07 16:13

〔記者謝君臨、王孟倫／台北報導〕時代力量立委黃國昌指控，前金管會主委李瑞倉涉嫌協助慶富召開會議，要求聯貸主辦第一銀行變更授信條件，讓慶富原先應繳交34億元的備償金，最後卻只剩29億元，由銀行退還慶富5.5億元，今赴台北地檢署告發李瑞倉涉嫌違反貪污治罪條例圖利罪；對此，李瑞倉反擊，這是刻意斷章取義，金管會不可能也不可以介入。

黃國昌表示，李瑞倉在擔任金管會主委期間，竟然在主委室召開會議，幫慶富喬變更授信條件，導致唯一有的擔保，備償專戶退還給慶富5.5億元，造成全體銀行股東跟納稅人非常重大的損害；他說，李瑞倉這樣的行為，已嚴重逾越身為金管會主委的行為分際，更已涉嫌違反貪污治罪條例的公務人員圖利罪。

黃國昌指出，他沒想到李瑞倉對於自己違法的行為沒有任何反省，還公開誣指他一派胡言，讓人無法忍受，且李卸任金管會主委後，政府對於這樣一個違法失格的主委，竟還讓李擔任中華投資公司董事長，這到底是怎樣的金融秩序跟紀律，這樣的酬庸，全體納稅人無法忍受，他也沒辦法接受。

黃國昌呼籲，請李瑞倉對於自己擔任金管會主委期間，對大家所造成的傷害，公開站出來向全體納稅人致歉。

面對指控，李瑞倉說明，當初是因為慶富主動向金管會表達，相關金管法規卡住國艦國造政策，他身為金管會主委，當然要瞭解是什麼法規造成障礙，後來接見了之後，才知道慶富希望可以調整授信條件，李說：「我當場就告訴他們，金管會不可能也不可以介入，要他們自己去跟銀行談。」

李瑞倉反擊，這又不是兩個人的密會，當場還有銀行局官員，還有會議紀錄，且會議記錄第二頁，他是批示「閱」，並寫著「由一銀與該公司協商處理，免再洽一銀」；李強調，都已經這樣了，還要硬說我喬貸款。（更新時間：14:55分）

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