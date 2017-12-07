藍營紀念小蔣、質疑促轉 是否紀念老蔣「沒有討論」

2017-12-07 16:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨下月將擴大辦理蔣經國逝世三十週年前，民進黨強勢通過促轉條例，針對昔日國民黨執政兩蔣時期推動轉型正義，國民黨文傳會主委李明賢今日表示，蔣經國與國民黨過去建設台灣有功，絕不容許只有負面污名、抹黑，但被問及明年四月五日蔣中正逝世紀念日是否也要比照辦理？他只說，時間還早，沒有討論。

李明賢表示，擴大紀念蔣經國逝世週年活動，與促轉條例無關，但他也強調，蔣經國在歷任總統中最受人民支持，是台灣的重要政治遺產與典範，而且蔣經國與國民黨過去建設台灣有功，絕不容許只有負面污名、抹黑，民進黨強推促轉條例，要去除民國三十四年到八十一年的威權遺址，蔣經國推動興建的中山高速公路、桃園國際機場（原名中正國際機場），民進黨敢不敢拆除？

不過，對於媒體關切明年四月五日的蔣中正逝世紀念日，國民黨是否也要比照辦理？李明賢說，「沒有討論」、「時間還早」，他並強調，擴大紀念蔣經國是因為三十週年的「大日子」﹔黨內人士則私下表示，「應該不會」。

過去包括前總統馬英九在內的藍營政治人物，對於蔣中正歷史定位，大致皆以「功過並陳」評價，雖然該黨黨章明文「本黨以繼承 總理領導革命之蔣中正先生為總裁」，但黨內人士都鮮少評論這位總裁。