50件礦區展限案原則適用舊礦業法 部分從新從優

經濟部礦業局長徐景文表示，50件展限案原則上適用舊法，即現行礦業法，但在審核期間新修正的礦業法若經立院三讀通過，則部分展限案就採法律上的「從新從優」原則。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-07 14:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院版「礦業法修正草案」增訂申請展限案，須適用原住民族基本法規定經原民部落同意或參與，否則將勒令暫時停工到改善為止，目前約有50件業者的展限案被卡在經濟部，究竟如何處理，經濟部礦業局長徐景文表示，這50件展限案原則上適用舊法，即現行礦業法，但在審核期間新修正的礦業法若經立院三讀通過，則部分展限案就採法律上的「從新從優」原則。

知情官員表示，所謂採「從新、從優」原則，是指將適用有利於業者的規定，若業者認為舊法對他們有利，就適用現行「礦業法」，但若業者認為新法對他們才有利，則就適用新法。

不過，據悉，台泥因不滿其位於花蓮的寶來礦場展限案卡關，已率先向經濟部提起訴願，目前公文已轉到行政院。

亞泥案引發爭議後，立法院經濟委員會先前已通過臨時提案，要求現有礦業展延期限案在完成礦業法修法前全部暫停，一直到明年3月。目前已有約50件申展限案被卡在經濟部，經濟部官員私下坦言，面對這50件展限案，他們壓力很大。