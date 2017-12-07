陳慶男北上會神秘金主 解約與否今是關鍵

慶富董事長陳慶男北上會神秘的愛國金主，獵雷艦案會否遭解約，今天將是關鍵。（資料照，記者黃良傑攝）

2017-12-07 13:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕獵雷艦案瀕臨解約，海軍下通牒若慶富8日不回存16億9千萬保證金，9日將啟動解約程序，傳有愛國金主有意接手，陳慶男證實「有」，並願讓出三分之二股權增資，本報記者掌握，陳慶男今午將與投資人台北會面，能否簽下合作備忘錄，趕於明天回補保證金，今天將是關鍵時刻。

陳慶男今天上午向派出所報到後，下午便趕往台北，與這位「愛國金主」面商，洽談接手獵雷艦案細節，陳慶男希望這位投資人可以接手，慶富願讓出三分之二股權，畢竟洛馬已取得義大利Intermarine輸出許可，若資金能及時到位補上缺口，國艦國造計畫才能延續。

陳慶男有備案？把三分之二股權捐政府

不過，陳慶男也有備胎方案，若投資人最後怯步，一旦合作不成，他不排除把三分之二股權捐贈政府，當然也要政府願意接手，慶富會尊重，因獵雷艦案事關國防、外交，他希望能尋求多贏的解決之道。

外傳陳慶男今要與神秘金主到一銀商討後續，他表示是誤傳，今天要北上與愛國投資人商談細節，對於外界質疑「放話」之說，親近陳慶男的好友表示，獨資公司未來要怎麼做，由董事長說了算，既與檢調偵辦案情無關，也和銀行聯貸、抽銀根無涉，何需對誰放話。