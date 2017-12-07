蔡英文：與美國一起維持區域和平穩定

2017-12-07 13:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國外交政策全國委員會」（National Committee on American Foreign Policy, NCAFP）訪問團時表示，台灣將持續與美國一起努力維持此區域的和平穩定，並期盼台美關係更深化、緊密。

總統致詞時表示，很高興見到這麼多朋友和老朋友，特別是上個月過境夏威夷時剛碰面的「美國在台協會」（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）和「戰略暨國際研究中心」太平洋論壇會長柯羅夫（Ralph Cossa）。

總統感謝訪賓們長久以來對台美關係的支持，並表示，台灣一直積極參與區域的事務，也希望與周邊國家共同維護區域的和平與繁榮。

總統指出，過去一年來，執政團隊很努力地與理念相近以及鄰近的國家，一起建立共好共榮的關係。自從去（2016）年推動「新南向政策」之後，台灣與這個區域的貿易、旅遊及民間交流，都有顯著的成長。

總統說，政府也不斷致力於軍隊改革、強化國防。上週S-2T型機光榮退役，P-3C型反潛巡邏機也接棒成軍。P-3C型機不但強化國防，更能反制潛艦威脅、捍衛國家。另外，高教機國造計畫也依照進度，進行得十分順利。

總統強調，台灣將持續與美國一起努力維持此區域的和平穩定，也感謝川普政府今年6月宣布對台軍售，展現對《台灣關係法》的支持。為了進一步強化台灣的國防，未來我國會增列國防預算支應重大武器採購案。

總統最後表示，相信台灣的努力，大家都看得到。台灣不但是值得信賴的夥伴，同時也是國際社群中負責任的一員。